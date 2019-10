Gniezno - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej kom. Józefa Wróblewskiego Data publikacji 18.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie odsłonięto tablicę upamiętniającą komisarza Józefa Wróblewskiego. W latach 1938-1939 był Kierownikiem Komisariatu Policji Państwowej w Gnieźnie, ostatnim przedwojennym komendantem w tym mieście. Za wojskową i policyjną służbę był wielokrotnie odznaczany. Dla dobra Ojczyzny, poświęcił to co najcenniejsze – życie.

17 października br. w Gnieźnie, odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy poświęconej komisarzowi Józefowi Wróblewskiemu Kierownikowi Komisariatu Policji Państwowej w Gnieźnie w latach 1938 – 1939.

Inicjatorem wydarzenia był Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie, przy ścisłej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, oraz rodziną komisarza Józefa Wróblewskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki wraz z zastępcami, kadra kierownicza gnieźnieńskiej jednostki wraz z policjantami i pracownikami komendy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele rodziny kom. Józefa Wróblewskiego, przedstawiciele duchowieństwa, oraz służb mundurowych, z którymi gnieźnieńska Policja współpracuje w zakresie bezpieczeństwa. Obecni byli również komendanci powiatowi, przedstawiciele szkół wyższych, klasy o profilu policyjnym wraz z opiekunami, przedstawiciele policyjnego związku zawodowego, Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych i IPA.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Katerze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego w intencji komisarza Józefa Wróblewskiego oraz wszystkich policjantów i funkcjonariuszy policji, którzy zginęli w obozach zagłady i za tych którzy zakończyli swoje życie w trakcie pełnienia służby. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości, w asyście orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przeszli głównymi ulicami miasta, kierując się pod Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Dowódca uroczystości złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji o gotowości do rozpoczęcia apelu. Po wciągnięciu flagi państwowej i odegraniu Hymnu RP, Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki przywitał wszystkich gości przybyłych na uroczystość i podkreślił jej doniosłość, szczególnie w roku jubileuszu 100-lecia powołania Policji.

W dalszej części lektor wygłosił laudację: "Dzisiaj przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie odsłonimy tablicę zasłużonego funkcjonariusza przedwojennej Policji Państwowej komisarza Józefa Wróblewskiego, który w latach 1938-1939 był kierownikiem Komisariatu Policji Państwowej w Gnieźnie. Uhonorujemy w ten sposób patriotę, Powstańca Wielkopolskiego, żołnierza i policjanta, a przede wszystkim człowieka. Spotykamy się, by przywrócić pamięć o nim. To nasz obowiązek. To fundament etosu naszej służby, źródło naszej zawodowej wspólnoty".

Po odczytanej laudacji, nastąpił moment kulminacyjny uroczystości. Odsłonięcia tablicy dokonali funkcjonariusze policji, samorządowcy wraz z bratankiem kom. Józefa Wróblewskiego. Po tym nastąpiło symboliczne posadzenie dwóch drzew upamiętniających 100.rocznicę i kom. Józefa Wróblewskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy udali się na dalszą część uroczystości. Można było wpisać się do księgi pamiątkowej oraz obejrzeć okolicznościową wystawę. Wśród wystawionych eksponatów były między innymi portret kom. Józefa Wróblewskiego, fotografie i dokumenty pochodzące z prywatnych zbiorów rodziny Wróblewskich. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie wręczył również gościom pamiątkowe medale.

Anna Osińska/PG